Novos obreiros reforçam a pastoral na Arquidiocese do Huambo

A peregrinação deve provocar em nós uma transformação, disse o Arcebispo do Huambo Dom Zeferino Zeca Martins, durante a missa de encerramento da peregrinação à Senhora do Monte da Caála, marcada por ordenações sacerdotais de dez finalistas do curso de superior de teologia.

Foram ordenados diáconos os senhores Agostinho de Jesus Alfredo, Constantino Cawele, Pedro Disa Candongo, Álvaro Neketela, Leonardo Kapuma, Luís Sambuayo, Marcolino Hoko, Paulo Kalumana, Pedro Bunjo e Tomás Henrique Lupenha, sendo os três primeiros da Congregação do Espírito Santo.

O Diácono Eugénio Epomba, do clero diocesano, foi elevado à ordem do presbiterado.

Na homilia, Dom Zeferino destacou o valor espiritual da peregrinação, iniciada no dia 22, sob o Lema “Maria Assunta aos Céus: fazei-nos peregrinos da esperança”, sublinhando que "a oração, a meditação e a conversão são marcas de uma verdadeira peregrinação".

O Arcebispo exortou os fiéis a viverem a fé com mais intensidade e recomendou aos novos ministros uma postura de humildade, abertura ao aprendizado e espírito de serviço.

Reportagem de Arnaldo Sapele