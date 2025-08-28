Arcebispo de Malanje nomeia novos responsáveis das missões católicas do Cuale e de Xá-Muteba

O Arcebispo de Malanje, Dom Luzizila Kiala, nomeou nesta Quarta-feira novos responsáveis das Missões Católicas de Nossa Senhora da Conceição do Cuale e do Sagrado Coração de Jesus de Xá-Muteba.
Trata-se do assistente espiritual da Pastoral juvenil e antigo vigário paroquial, da paroquia do Sagrado Coração de Jesus, Padre Amadeu Epalanga Noveno, que ocupa agora o cargo de Pároco da Missão Católica do Sagrado Coração de Jesus de Xamuteba e o antigo perfeito da disciplina do Seminário maior de São José, Padre Domingos Dias Adriano, que ocupa o cargo de Pároco da Missão Católica de Nosa Senhora da Conceição do Cuale.
Reportagem de António Clemente.
