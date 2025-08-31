Diocese de Ondjiva encerra celebrações jubilares dos 50 anos com ordenação de 7 novos diáconos

Após Sumbe, Saurimo e Menongue, a Diocese de Ondjiva encerrou neste XXII Domingo do Tempo Comum as celebrações do seu jubileu dos 50 anos da sua ascensão a Diocese.

Uma Missa jubilar em que foram ordenados 7 novos sacerdotes, deu por terminadas estas bodas de ouro, a que participaram vários Bispos da CEAST, e presidida pelo Bispo Local, Dom Pio Hypuniaty.

Na sua Homilia, Dom Pio, recordou os passos que marcaram a história da Igreja Diocesana de Ondjiva.