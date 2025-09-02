Encerrou em Viana o Iª encontro nacional extraordinário de assistentes e coordenadores dos escuteiros

De 29 a 31 de Agosto a Diocese de Viana acolheu I encontro nacional extraordinário de assistentes e coordenadores dos escuteiros de Angola sob lema” Sou católico e orgulho-me da minha fé”.

Durante três dias, foram abordados temas essenciais como o novo quadro legal dos Escuteiros Católicos de Angola, a formação de dirigentes, a gestão dos agrupamentos, a escolha do novo uniforme que já foi aprovado entre outros.

Na missa Pontifical de Encerramento, que aconteceu Domingo, 31 de Agosto na Sé Catedral de Viana, Dom Belmiro Chissengueti, Presidente da Comissão Episcopal para a juventude, vocações, escutismo, e pastoral Universitária da CEAST, recordou que prevalece a directiva de que os escuteiros católicos não devem obediência a outras instituições.

“ Aderimos a Associação de livre e espontânea vontade devendo portanto a mesma respeitar as legítimas diferenças que envolvem, pois não há associação sem associados e nós o nascimento desta associação fomos a grande maioria que somos até hoje e por tanto foi nos proibidos a possibilidade de movimentarmos os nossos escuteiros, até eu que sou escuteiro Bispo, tenho de pedir autorização para fazer um encontro”.