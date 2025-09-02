Bispo auxiliar de Luanda exorta: a palavra de Deus é como uma lâmpada que ilumina os nossos passos

O Bispo auxiliar de Luanda, Dom Fernando Francisco, exorta os fiéis que a palavra de Deus que é sempre como uma lâmpada que ilumina os nossos passos.
O prelado acrescenta que hoje a palavra fala-nos da vigilância, esperança activa e da autoridade libertadora de Cristo, que num contexto angolano, ressoa como um apelo a responsabilidade partilhada.
Dom Fernando falava durante a homilia da missa que celebrou na manhã, desta Terça-feira, na capela da CEAST.
