Comunidade do Verbo Divino no âmbito dos 150 anos de fundação e 60 de presença em Angola ganha 3 sacerdotes

A Comunidade paroquial de Cristo Rei da terra Nova em Luanda, testemunhou este Domingo a missa de ordenação de três novos padres, no âmbito dos 150 anos de fundação dos Missionários do Verbo Divino e 60 de presença em Angola.

Foram ordenados a sacerdote os diáconos, António Paulo da Diocese do Zaire município do Tomboko, Mauro Panzo da Arquidiocese de Luanda, município do Cazenga e Auxílio Vianga, da Diocese de Benguela, município do Cubal.

Dos três ordenados só um vai trabalhar em Angola, trata-se do Padre Mauro Panzo, os outros dois um vai para Argentina e o outro na Indonésia.

A celebração foi presidida por Dom Fernando Francisco, Bispo auxiliar de Luanda e responsável da zona pastoral Norte da Arquidiocese de Luanda e concelebrada pelos Bispos, Dom António Jaca, Bispo de Benguela, Dom Estanislau Marques Chindekasse, Bispo do Dundo, Dom Zeferino Zeca Martins, Arcebispo do Huambo, os 3 Bispos pertence a Congregação dos Missionários do Verbo Divino-SVD, Bispo Auxiliar de Luanda, Dom António Lunguiekui Pedro Bengui, o superior dos verbitas Padre Nelson Hebo, sacerdotes e religiosos.

Reportagem de Edna Cabral