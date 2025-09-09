Vigário geral em Saurimo lamenta que em mais de 20 anos de paz, região das lundas continua no fundo do posso

Mais de vinte anos de paz e 50 de independência, as Lundas continuam no fundo do poço de desenvolvimento afirma o vigário geral da Arquidiocese de Saurimo.
Segundo o sacerdote, Os diamantes passaram a ser o motivo do empobrecimento da região. O quadro deve mudar por uma questão de justiça e direito das populações da região, defende sacerdote para quem o governo angolano destruiu de propósito as estruturas e serviços de desenvolvimento das Lundas.
O padre diz que até projectos de financiamento são hoje rejeitados pelos organismos financiadoras internacionais com a justificação das Lundas serem terras ricas de diamantes, quando o povo vive na maior miséria do planeta.
Reportagem de Almeida Sonhi
