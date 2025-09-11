Missionários de Luanda estiveram reunidos para analisar a vida pastoral da Arquidiocese

Nesta Quinta-feira, os missionários de Luanda estiveram reunidos sob a presidência do Arcebispo Dom Filomeno, coadjuvado pelos seus auxiliares.
Os agentes da missionação na capital analisaram a sua acção evangelizadora e traçaram a agenda para os próximos tempos ao nível da Igreja arquidiocesana.
No final o Arcebispo fez o resumo deste encontro que juntou todos os actores de Pastoral Católica ao nível do território da Arquidiocese de Luanda.
Reportagem de Jerónimo Domiano
