Novo ano catequético na Arquidiocese de Malanje, arcebispo apela reforço do ensino da doutrina cristã

Foi aberto a nível da Arquidiocese de Malanje o ano catequético 2025/2026.
A cerimónia de abertura foi antecedida de uma missa que teve lugar na paróquia de Nossa Senhora de Assunção Sé-Catedral Malanje celebrada pelo Arcebispo de Malanje Dom Luzizila Kiala.
Durante a homilia o prelado apelou aos responsáveis de catequese a redobrar o esforço no ensinamento da doutrina cristã.
Dom Luzizila Kiala, disse que a primeira missão do catequista é de evangelizar, por isso exortou-os a aprimorarem as técnicas e os conhecimentos para melhor trabalhar.
Ao terminar o pastor da Igreja de Malanje disse que o verdadeiro cristão deve ter o domínio da doutrina da igreja para não se deixar enganar.
