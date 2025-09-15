Na festa da Exaltação da Cruz, D. Lunguieky celebra jubileu com Filhas da Virgem das Dores

Bispo auxiliar da Arquidiocese de Luanda celebrou neste Domingo na Paróquia São João Maria Vianey, a missa dos 25 anos de vida religiosa das irmãs Celestina Ngonga e Laurinda Celestino e a profissão perpétua da irmã Luzia Filhas da Virgem das Dores, a missa coincidiu com a festa da exaltação da Santa Cruz.

Dom António Lunguieke Pedro Bengue na sua homilia fez saber que a festa da exaltação da santa cruz representa a cruz na glória desde a simbologia do sofrimento.

O Bispo auxiliar de Luanda falou também da importância da emissão dos votos públicos da irmã Luzia como um projecto de vida crista, de amor e de serviço.