Arquidiocese de Luanda realiza Crisma Jubilar

Neste XXVº Domingo do tempo comum, o Seminário Arquiepiscopal de Luanda, Sagrado Coração de Jesus, transformou-se num verdadeiro espaço de fé e alegria.

Mais de mil candidatos ao Sacramento da Confirmação, vindos de 10 paróquias da Arquidiocese, receberam o dom do Espírito Santo, num Crisma Jubilar que encheu de luz os corações.

Entre os presentes na Eucaristia, catequistas, padrinhos e madrinhas, testemunharam com fé e esperança a realidade desta nova geração que assume o Evangelho como bússola em meio aos desafios do tempo presente.

A celebração foi presidida pelo Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, que, na homilia, dirigiu-se de forma direta aos crismandos, dizendo:

“ Com este sacramento recebeis o dom maravilhoso do Espirito Santo, ele descerá sobre vós e habitará em vós como no tempo mas belo e precioso, tempo construído adornado não pelas mãos humanas, não pela sabedoria humana, não pela capacidade criativa do homem, mas pelo poder e pelas mãos, pela sabedoria e pelo amor de Deus”.

Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, recordou também a estes jovens e adultos o valor do compromisso cristão em tempos difíceis.

“ A confirmação é sim um passo importante com o dom do Espirito Santo recebesse a possibilidade de viver a amizade com Jesus, dando aos outros como o nosso próprio compromisso, viver amizade co Jesus não voltada do modo egoístico para nós mesmo, mas como um dom a ser partilhado com os outros com gratidão e de modo gratuito, o Espirito Santo que se recebi é a fonte de um amor que se torna restituição, que nos leva a perceber o que Cristo disse, amai-vos como eu vos amei”.