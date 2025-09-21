Arquidiocese do Lubango acolhe festividades da padroeira da comunidade Saletina com ordenações

O 19 Setembro marca a aparição de Nossa Senhora de La Salete e para os saletinos do mundo inteiro recordam a data como sendo o início do seu carisma e a mesma tem servido para reflexão.

Ao nível da província eclesiástica, Maria Rainha da Paz em Angola, o encontro com todos os membros da fraternidade Saletina aconteceu na Arquidiocese do Lubango, onde o Arcebispo Dom Gabriel Mbilingi, presidiu a missa deste XXVº Domingo do tempo comum, onde ordenou cinco sacerdotes e 14 diáconos da congregação dos padres Saletinos, tendo copresidido o Arcebispo Emérito do Lubango Dom Zacarias Kamwenho.

Participaram na mesma distintos sacerdotes a destacar o Padre Avelino Sangameia Superior Provincial dos Missionários Saletinos em Angola, irmãs consagradas, autoridades governamentais e fiéis provenientes de diversas Arquidioceses e dioceses de Angola.

