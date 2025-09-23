Arcebispo de Malanje diz que homens de hoje estão surdos aos apelos de Deus

O Arcebispo de Malanje, Dom Luzizila Kiala, exortou os fiéis sobre a relação que todos devem ter com Jesus, uma relação fundada na escuta da sua palavra, dando sentido a todo o relacionamento familiar.

O Prelado fez menção de quando Cristo apontando os discípulos disse ´´A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põe em prática´´, tendo afirmado que, com estas palavras, Jesus não quer humilhar os seus familiares, mas pôr ao seu lado todos aqueles que ouvem a mensagem, criando uma família centralizada no Pai.

Dom Luzizila que falava durante a homilia da missa que celebrou na manhã desta Terça-feira, na capela da CEAST, disse ainda que, cada um tem a missão de ouvir a palavra, obedecer e pôr em prática, mas que no contexto actual, o homem não ouve a palavra de Deus e é surdo aos Seus apelos.