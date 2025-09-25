Preocupado com níveis de pobreza e criminalidade, bispo do Kuito apela a melhoria de vida das populações no Bié

Dom Vicente Sanombo falava durante uma mesa redonda organizada recentemente no âmbito da plenária dos bispos da CEAST no Santuário da Muxima.

“ O que se esta a passar a passar no Bié temos o nível de criminalidade bastante elevado, as motorizadas são seguidas por meliantes, as pessoas são mortas, não são poupadas, a miséria também esta num nível bastante elevado, em 2024 rodeei bastante por várias comunidades e constatei que estamos muito longe daquilo que podia ser o normal desejável”

Dom Sanombo entende que a consolidação da paz e da reconciliação nacional é um desafio que deve engajar todos os angolanos.