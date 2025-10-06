Pastoral no Kuito Bié reforçada com novos obreiros

Tratam - se dos diáconos, André Chilica, Luís Pedro, Domingos Carlos, Pedro António Chivela, Domingos Chitala, Aurélio Santiago e dos Padres, Albino Cossengue Tchicale, Albino Conrado Canjovo Sanendele, Frederico Chilemo Imbo Fela .

Na sua homilia Dom vicente Sanombo disse que os consagrados a presbitérios e padre que adquirem através do sacramento da ordem são consagrados a imagem de Cristo, para pregarem o evangelho, apascentar os fieis e celebrar o culto divino como verdadeiros sacerdotes do novo testamento.

Reportagem de Perpetua Segunda