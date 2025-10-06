Representante do Papa em Angola testemunha ordenações Diaconais e abertura do Seminário de Filosofia de Viana

A abertura do Seminário de Filosofia e 10 novas ordenações diaconais marcaram Domingo a celebração da festa da diocese de Viana.

Durante a homilia, o Núncio apostólico Dom Crispim Dubiel encorajou os novos missionários no anúncio e testemunho da palavra de Deus.

“ Não se trata apenas o catequista, mais de algo muito mais profundo, ao longo da história o espirito de Deus, guiou muitos homens e mulheres a responder ao desejo de crescimento humano e espiritual dos seus semelhantes e de facto irmãos e irmãs cada um de nós precisa de ajuda para viver a sua vocação, para escutar e acolher a palavra de Deus, permitindo que ela fecunda o terreno do nosso coração e se realiza concretamente na nossa vida”.

O núncio apostólico deixou igualmente uma mensagem especial para os novos missionários.