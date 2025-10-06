Novas ordenações em Benguela, D. Jaca apela fé e comprometimento no anúncio da missão

A diocese de Benguela ordenou, neste Domingo, três, dos nove diáconos que serão ordenados para ordem dos sacerdotes, nos próximos dias, nos seus respectivos arciprestados.

Os neo ordenados do arcipreste Benguela Norte, na região do Bocoio, ouviram os apelos de Dom António Francisco Jaca que lembrou que o sacerdócio ministerial não deve ser vivido com paixões terrenas, mas sim com firmeza na fé e testemunho verdadeiro a obra do reino de Deus.

Reportagem de Luciano Cambimbi