Igreja em crescimento no Bengo, ordenações diaconais marcam este fim-de-semana

A Diocese de Caxito, vai elevar o número de sacerdotes com a ordenação presbiteral de três diáconos, neste mês de Outubro.

Fiéis aguardam com expectativas os momentos que indicam o crescimento da igreja.

Trata-se do Diácono David Conga, na paróquia de Santa Teresinha do menino Jesus, onde o Pároco David Duchen mostra-se bastante satisfeito com a ordenação e diz que ainda tem muito que se fazer pelas vocações.

O Diacono que já se encontra em retiro diz que a expectativa é celebrar com muita alegria este grande dia e que tudo corra devidamente como o senhor quer que aconteça.

Reportagem de Fernando Moniz