D. Camuto manifesta preocupação com o fenómeno dos falsos pastores

O Bispo de Caxito manifesta preocupação, face ao número crescente de fiéis católicos, que facilmente deixam-se influenciar por supostos pastores que anunciam curas e milagres que não podem realizar.
O prelado disse que precisamos rezar e pedir ao senhor que aumenta a nossa fé, voltar sempre os nossos corações e a nossa fé para que nos tornemos verdadeiros cristãos e discípulos de Cristo.
Falando aos crismados o Bispo de Caxito adiantou que por receber o Crisma já somos fortes, não “Senho aumenta a nossa fé” é preciso continuar a crescer, acontece que muitos depois do Sacramento do Crisma abandonam a igreja a católica até parece que a carta para entrar nas outras seitas é o sacramento da fé” nós estamos a celebrar dois mil e vinte cincos anos de caminhada cristã e aparece uma igreja, seita que nasceu ontem e lá estamos a seguir isso é falta de juízo”.
Reportagem de Fernando Moniz
Update your browser or Flash plugin