Diocese do Dundo em festa jubilar, bispo local fala em tempo de graça e esperança

A Comissão Diocesana Ad Hoc para o Jubileu, Sob presidência de Sua Dom Estanislau Marques Chindecasse, Bispo do Dundo, divulgou nesta Terça-feira, 7, no Salão da Cáritas, o Programa para o Jubileu dos 25 Anos da Diocese do Dundo.

Na presença de Missionários, Missionárias, Catequistas e Convidados, o Coordenador Diocesano da Comissão Padre Ernesto Dumba, leu a Carta de Apresentação do Programa do Jubileu, seguida da leitura da Carta Pastoral para Jubileu, lida por Sua Excelência Reverendíssima Dom Estanislau Marques Chindecasse.

Na sua intervenção, o Prelado encorajou os presentes a trabalharem afincadamente em vista dos frutos esperados: perdão, reconciliação, renovação e transformação. Outrossim, o Senhor Bispo, Informou aos participantes que das várias individualidades que a Diocese acolherá no Ano Jubilar, destaca - se a presença do Núncio Apostólico, na Abertura e a Visita dos Bispos da CEAST em Setembro de 2026 para a II Plenária. Para o efeito, dizia Ele, é necessário o empenho de todos os Baptizados, homens e mulheres de boa vontade para que se viva profundamente o Jubileu.

Reportagem de João Mendes