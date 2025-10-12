Ndalatando acolheu XXXª Semana Diocesana de Pastoral

A Assembleia teve início a 8 de Outubro e encerrou Sexta-feira 10, com uma missa presidida pelo Bispo da Diocese Dom Almeida Kanda e contou com a participação de sacerdotes, religiosos, religiosas e delegados vindos das diversas paróquias da Diocese.

Após a celebração eucarística, tiveram início os trabalhos pastorais no anfiteatro da Escola Missionária Santa Maria Gorett.

Dom Almeida Kanda dirigiu as palavras de abertura oficial, destacando as principais actividades realizadas pela Diocese ao longo do ano pastoral 2024/2025, bem como os desafios enfrentados durante o percurso.

O prelado encorajou os participantes a manterem viva a comunhão e o compromisso evangelizador, apontando para uma pastoral mais dinâmica e participativa.

Na sequência, os párocos procederam à apresentação dos relatórios paroquiais, momento em que cada representante partilhou as experiências e resultados das ações pastorais desenvolvidas nas suas comunidades.

As exposições evidenciaram o empenho das paróquias nas diversas dimensões da vida e missão da Igreja.

Foram apresentadas duas plenárias temáticas, a primeira foi orientada pelo Padre Zola, reitor do Seminário Médio de Ndalatando, que abordou o tema “Chamados e instruídos pelo Senhor”. O sacerdote sublinhou a importância da formação dos futuros sacerdotes, religiosos e religiosas, e recordou, com base nos documentos da CEAST, que os seminários e institutos de formação “não devem ser vistos como simples apêndices da vida da Igreja, mas como espaços de responsabilidade e profundo respeito”.

A segunda plenária esteve a cargo do Padre Mauro Constantinne, pároco de Nossa Senhora Maria Auxiliadora, que complementou as reflexões do dia com uma intervenção voltada ao fortalecimento da vida pastoral e comunitária.