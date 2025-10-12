Mais três diáconos ordenados sacerdotes em Benguela

Trata-se de Abraão Vasco Ndulo Lweyo, Domingos Correia Camati e Eugénio Uhumwe Wango.
A Santa Missa, que corresponde ao XXVIII Domingo do Tempo Comum, foi presidida por D. António Francisco Jaca, na Paróquia de São Francisco de Assis, no bairro do Luhongo, Arciprestado Lobito Sul, Diocese de Benguela.
O Bispo da Diocese de Benguela, chamou atenção a alguns males que podem colocar em causa o ministério presbiteral, como é o caso das ocupações que deturpam verdadeiro exercício do sacerdote.
Reportagem de António Mateus
Media Player Error
Update your browser or Flash plugin
Update your browser or Flash plugin