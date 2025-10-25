Dom Mbilingi apela à ética e responsabilidade dos gestores cristãos

O Arcebispo do Lubango, Dom Gabriel Mbilingi, exortou esta Sexta-feira, os membros da Associação Cristã de Gestores e Dirigentes (ACGD) a assumir, com maior compromisso, o papel de promotores da ética, da transparência e da justiça social.

O prelado falava na reunião ordinária anual de carácter nacional da ACGD, realizada no Lubango, sob o lema “Desafios da Ética no Actual Contexto Nacional”, uma iniciativa agendada pela Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST).

Na ocasião, Dom Mbilingi sublinhou que desta forma estariam a contribuir para o fortalecimento moral da sociedade angolana que vive um período de desafios éticos, que exigem de cada gestor e dirigente cristão uma postura exemplar e coerente com os valores do Evangelho.

“O país está nas nossas mãos e a ética deve ser o alicerce de toda a acção pública e privada”, afirmou o arcebispo, apelando à responsabilidade social e à vivência da fé no exercício profissional.

O encontro reuniu gestores e dirigentes católicos de várias dioceses do país, num momento em que Angola se prepara para celebrar os 50 anos de Independência Nacional e o Jubileu da Esperança proclamado pelo Papa Francisco.

Durante a sessão foi, igualmente, destacada a necessidade de promover uma nova cultura de liderança baseada na verdade, no serviço e na solidariedade, reforçando o papel dos leigos cristãos como agentes de transformação social.

Participam do evento entidades eclesiásticas, governamentais, movimentos, grupos, académicos e empresas, e em dois vão abordar em conferência os “ Desafios da Ética no contexto nacional”, a “Vida funcional da ACGD na perspectiva Diocesana, Arquidiocesana e Nacional” e a reflexão sobre o regulamento aos estatutos da associação.

Fundada em 2009, a Associação Cristã de Gestores e Dirigentes (ACGD) surgiu no seio da CEAST com o propósito de mobilizar gestores, dirigentes e empresários católicos para a vivência dos valores cristãos no espaço económico, social e político.

A ACGD tem vindo a desenvolver acções de formação ética e profissional, encontros de partilha e projectos sociais, e mantém ligação com a Uniapac, rede internacional de empresários e dirigentes cristãos, reforçando a sua integração no movimento global de ética e responsabilidade na gestão.