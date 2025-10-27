Caxito ganha mais 3 servidores da vinha do Senhor

A Diocese de Caxito, elevou neste Domingo para 33, o número de missionários com a admissão de três diáconos a ordem presbiteral.

Aos novos sacerdotes, o Bispo local exortou-os a serem exemplares e orantes para uma pastoral fecunda, anunciando com verdade o evangelho Cristo.

A ordenação aconteceu na Paróquia de São João Baptista de Cacuaco e foram ordenados, Bernardo, Geraldo e Helton.

Na sua exortação homilética, Dom Camuto apelou aos novos sacerdotes a terem Jesus Cristo como modelo, anunciando com coragem é a palavra de Deus.

Reportagem de Fernando Moniz