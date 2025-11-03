Dom Chindecasse apela os fiéis à santidade

O Bispo do Dundo, Dom Estanislau Marques Chindecasse, apelou neste Sábado, na Solenidade de todos os Santos, os fiéis para viverem em santidade, durante a missa celebrada na Catedral de Nossa Senhora da Conceição, na província da Lunda Norte.

Durante a homilia, o prelado destacou que a santidade é “um chamado universal”, é uma vivência de vida, alegria e esperança.

Dom Chindecasse também lembrou a importância da partilha e do compromisso com a justiça social.

O Bispo recordou ainda aos presentes que os pobres em espírito são aqueles que abrem o seu coração a Deus, na vivência da justiça e no testemunho de vida virtuosa.