Dia dos fiéis defuntos, não é dia de luto mas sim de oração, afirma D. Mbilingi

O Arcebispo metropolita do Lubango Dom Gabriel Mbilingi, presidiu neste Domingo XXXI do tempo comum na solenidade dos fiéis defuntos, a missa de acção de graça.

A sagrada eucaristia foi realizada no cemitério da capela do Alto da Mitcha na vigararia do Lubango e participaram da mesma sacerdotes a destaque do vigário episcopal do Lubango padre Alexandre Barato Kapenguela, o Vigário Judicial Padre Abraão Tyipa, distintos sacerdotes, irmãs consagradas, noviças e noviços e o Santo povo de Deus, onde o prelado afirmou que "o dia dos fiéis defuntos, não é dia de luto, mas sim dia de oração".

Para o prelado, a celebração litúrgica dos Fiéis Defuntos, colocada no dia seguinte à Solenidade de Todos os Santos, “afirma a unidade, a continuidade e a comunhão em Cristo de todo o único e inteiro Povo de Deus.”

Segundo o prelado, “os Santos e Santas são aqueles que já participam da glória celeste, que vivem a vida divina feita de santidade. São nossos irmãos e irmãs que se aproximaram tanto de Deus, que O tocaram e ficaram cheios da Sua santidade.”

Dom Mbilingi sublinhou ainda que, ao contemplar os santos, “contemplamos aqueles e aquelas que já possuem a herança da glória eterna; os que viveram plenamente a graça da filiação divina recebida no Baptismo, deixaram que a misericórdia de Deus vivificasse cada instante da sua vida, e agora contemplam o rosto de Deus, alegrando-se plenamente desta visão.”

Reportagem de Lucas Kaita