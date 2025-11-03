Igreja em Luanda reza pelos angolanos que ao longo dos 50 anos deram a própria vida pela Independência

Em véspera da celebração de mais um 11 de Novembro, o Arcebispo de Luanda rezou no cemitério alto das cruzes pelos angolanos que ao longo dos 50 anos deram a própria vida pela causa da libertação e auto determinação.

Dom Filomeno do Nascimento Falava no último Domingo durante a celebração do dia dos fiéis defuntos.

No final da celebração, o Arcebispo de Luanda apelou aos fiéis a refletirem sobre o sentido da vida na perspetiva da eternidade.