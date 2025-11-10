Diocese do Dundo celebra jubileu com ordenações Diaconais

A Diocese do Dundo erecta/criada no dia 09 de Novembro de 2001, pelo Papa São João Paulo II, abriu neste Domingo, o Jubileu dos 25 Anos de existência.

A Missa de Abertura presidida pelo Núncio Apostólico em Angola e São Tomé, Dom Cryspin Dubiel congregou vários fiéis da Diocese e não só.

Dom Estanislau Marques Chindecasse Bispo do Dundo, ao dar boas vindas ao Núncio Apostólico, nesta sua primeira visita à Diocese, destacou a importância da mesma que manifesta comunhão, fraternidade e proximidade entre a Igreja particular e Universal.

Na sua homilia, Dom Dubiel, realçou a importância de viver o Jubileu como expressão de comunhão e união na diversidade.

Para os recém-ordenados, o representante do Santo Padre em Angola, adiantou que a Ordenação diaconal é sinal de gratidão, alegria e compromisso e o sentimento é igual às famílias dos diáconos.

Dom Joaquim Ferreira Lopes, primeiro Bispo da Diocese enviou uma mensagem para todos os fiéis da Diocese, manifesta satisfação e esperança num futuro promissor da Diocese do Dundo e promete estar presente na fase final do ano Jubilar.

A abertura do Jubileu dos 25 anos da Diocese do Dundo marca um momento significativo na vida da igreja e de todos os fiéis