Diocese de Caxito ganha mais um sacerdote

Neste Domingo em que a igreja celebra o aniversário da dedicação da Basílica de São João de Latrão, os fieis a Diocese de Caxito, juntaram-se na paróquia e Santa Mónica de Kikolo, para testemunharam a ordenação Sacerdotal do Diácono Isaac Pilika.

Presidiu a celebração o Bispo da Diocese, Dom Maurício Camuto, que na sua homilia ao dirigir-se ao ordenado, exortou no sentido de se ter a oração no centro de tudo, para uma pastoral fecunda” és o instrumento escolhido pelo Senhor para realizar uma missão especifica no meio dos irmãos, a missão de torna-los templos de Deus por meio do seu mistério sacerdotal, por isso vai ungindo o Senhor com o seu Espirito Santo para levares avante essa missão, não é tua é de Deus tenha sempre isso presente, por isso vai exigir de si a entrega na oração e o reforçar da intimidade com o senhor”.

Dom Camuto adiantou ainda que o sacerdote é homem de oração é homem de escuta é aquele que esta atento a voz de Deus” deves ler sempre a sagrada escritura para captares, perceberes, entenderes melhor a mensagem de senhor a voz de Deus”.