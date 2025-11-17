Todos aqueles que vivem na família, vivem no amor afirma D. MBilingui ‎

O Arcebispo do Lubango, Dom Gabriel Mbilingue, presidiu uma missa na Paroquia de Nossa Senhora de Assunção Lage, neste sábado 15, onde ministrou o sacramento do Crisma, a 368 cristãos.

A mesma foi copresidida pelo Vigário Episcopal da vigararia do Lubango e pároco da mesma freguesia padre Alexandre Barato Kapenguela, distintos sacerdotes e o santo povo de Deus.

Onde afirmou na sua homilia que "Os que vivem em famílias vivem no amor" ‎ ‎

“ É preciso tomar sempre consciência da presença contínua do Espirito em nós, na presença contínua do espirito nas nossas comunidades, a começar pelas comunidades que são as nossas famílias, os que vivem na família vivem no amor, é o amor que se vive no seio da família, esse mesmo amor é o Espirito Santo derramado nos nossos corações desde o dia do nosso Baptismo”.

Aos crismados Dom Mbilingi disse que através da confirmação, do baptismo e da eucaristia somos inseridos em Jesus Cristo morto e ressuscitado.

Reportagem de Lucas Kaita ‎