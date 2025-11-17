No dia mundial dos pobres D. Kiala, apela à partilha com os mais necessitados

O Arcebispo de Malanje Dom Luzizila Kiala, exortou neste XXXº Domingo do tempo comum o cuidado redobrado às pessoas mais necessitadas.

O Pastor da igreja em Malanje falava durante a homilia da missa que celebrou na paróquia de Nossa Senhora de Assunção, Sé-Catedral de Malanje.

Dom kiala referiu ainda que graças ao trabalho justo os cristãos poderão concretizar o amor atendendo sempre as necessidades dos irmãos que mais sofrem os pobres, por isso temos que trabalhar mais para ajudar os mais necessitados.

“ Todo mundo esta a pensar a refletir o que fazer para ajudar os que mais sofrem, é o dia mundial dos pobres, o Papa Leão IV escreveu uma mensagem para este dia com o título “ Tu és a minha esperança”, nesta mensagem onde mostra o homem deve confiar em Deus, a nossa esperança esta em Cristo, só Cristo é nossa Esperança, só Deus é a nossa Esperança”.