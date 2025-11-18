Bispo do Lwena alerta que a globalização tem elementos negativos que podem destruir os valores das populações

O Bispo da diocese de Lwena, Dom Martín Lasarte, disse estar preocupado, com a não perseveraçãos de valores morais e culturais e a não valorização da vida em Angola

No entender do líder religioso a globalização tem elementos negativos que destroem os valores do povo.

Dom Martin Lazarte que efetua uma visita pastoral de 3 dias na aldeia do Moxico Velho Paróquia de Nossa Senhora de Fátima que dista a 22 km da cidade de Lwena.

Reportagem de Hélder Marcos.