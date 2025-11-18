Desafios da promoção vocacional em Luanda, D. Filomeno fala sobre realidade na Arquidiocese

Desafios da promoção vocacional em Luanda, o Arcebispo Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, manifesta a sua preocupação com a realidade da pastoral vocacional em algumas comunidades da Arquidiocese.

Dom Filomeno ao encerrar a homilia apresentou três observações finais “o que é que eu espero da vossa paróquia para além das coisas boas e belas que já fazeis, como referi a catequese, os vários grupos, quero referir-me a pastoral vocacional é um desafio grande para igreja em todo mundo, cada comunidade paroquial deve ter consciência disso trabalhar com isso, eu como vosso Bispo não posso fechar o meu coração, o lema do vosso Bispo qual é {VERDADE E BELEZA}, então eu não posso fechar o meu coração, não estou muito feliz com São Paulo em relação a pastoral vocacional e mesmo a oração pelas vocações, pedi a cada pároco da Arquidiocese de Luanda e muitos não fazem, que todas as Quintas-feiras ou no dia da adoração Eucarística paroquial se coloque sempre e em voz alta a intenção pelas vocações, a vida religiosa, a vida sacerdotal e a vida laical consagrada, existem pessoas que não querem ser padre, nem madres, nem religiosos mas querem consagrar-se ao serviço da igreja, isto é uma vocação”.