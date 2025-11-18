D.Camuto entende que alguma coisa esta a falhar por parte dos agentes pastorais

O Bispo de Caxito, entende que alguma coisa está a falhar por parte dos agentes da pastoral, face a resistência de cristãos e não só, que mesmo diante das exortações cristãs não se livram das acções que colocam em perigo a vida do próximo, pelo que Dom Maurício Camuto, quer maior rigor no processo de evangelização na Diocese.

“ Caríssimos irmãos não sejamos espectadores do que acontece na nossa sociedade, mas sejamos autores, protagonista na nossa sociedade, assumamos as nossas responsabilidades, como catequista, padres e Bispos, porque a sociedade será aquilo que nós hoje plantamos a nossa Angola aquilo que nós com coragem tivemos plantado nas crianças, nos adolescentes e nos jovens, queremos uma Angola melhor”.

Dom Camuto falando do dia mundial dos pobres, recordou as comunidades que os pobres estão no centro de toda acção pastoral, não só na sua dimensão caritativa, principalmente naquilo que a igreja celebra e anuncia, através das suas vozes, das suas histórias nos seus rostos Deus assumiu a sua pobreza para nos tornar dignos “ Jesus disse tudo o que fizeres para estes irmãos mais pequenino a mim fazeis”.

Reportagem de Fernando Moniz