D. Firmino quer cristãos devidamente amadurecidos na fé para o desenvolvimento social e espiritual das comunidades

O bispo da diocese do Sumbe, Dom Firmino David, rezou Domingo último no centro pastoral e Santa Cruz, Bairro kissala 1, por ocasião da sua primeira visita pastoral este centro pertencente a paroquia Nossa Senhora da Conceição, onde foi recebido num ambiente de júbilo, e gratidão pelos fiéis.

Na sua homilia, o prelado incentivou os fiéis a trabalharem por forma a garantir a dignidade e mudança do estilo de vida das famílias e consequentemente das comunidades.

O prelado diz que apesar do desenvolvimento social do centro da Santa Cruz, defende a existência de fiéis amadurecidos na fé.