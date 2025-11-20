Desemprego por opção é pecado, alerta Arcebispo de Malanje

Dom Luzizila Kiala, Arcebispo de Malanje, alertou sobre as falsas profecias que vão ganhando corpo.

Segundo o prelado que falava na homilia da missa de Domingo último, disse que, há seitas que pregam a desunião, o odio, colocando-se de tal modo contra a vida, promovendo a cultura do feiticismo e da falsa prosperidade.

O prelado aconselha os fiéis aos espirito de perseverança diante dos vários desafios sociais, mantendo a fé independentemente das circunstâncias.

Dom Kiala alertou sobre as consequências da preguiça tendo lembrado que é um dos males descritos como pecado capital e para que não se opte pelo espirito de dependência e comodismo, pois é do suor próprio que se ganha o pão.