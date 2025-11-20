Igreja no Lwena leva capacitação profissional aos reclusos da maior prisão da região leste do país

A Diocese de Lwena prevê implementar nos próximos tempos Projectos Sociais na maior unidade penitenciária da região Leste do País com vista a potenciar os reclusos de Boma com a formação profissional e Agro -florestal a mais de 700 cidadãos que se encontram em conflito com a lei.
A informação foi avançada pelo Bispo Dom Martin Lasarte durante uma visita realizada àquele estabelecimento prisional que acolhe jovens provenientes de diversas províncias do país.
Reportagem de Nelson Catete
