Jubileu dos jovens marca festa de Cristo Rei na Diocese de São Tomé

A Diocese de São Tomé e Príncipe realizou, nos dias 22 e 23 de Novembro, na Paróquia de Santa Maria Madalena, em Madalena, distrito de Mé-Zóchi, a celebração do Dia Mundial da Juventude Católica – Cristo Rei, marcado este ano pelo Jubileu dos Jovens.

Durante dois dias, centenas de jovens de várias comunidades paroquiais reuniram-se para celebrar Jesus Cristo, Rei do Universo, num ambiente de fé, entusiasmo e comunhão. Inspirados pelo tema “Cristo Rei, Luz e Esperança”, os participantes viveram momentos de reflexão, testemunho e convivência fraterna.

A programação incluiu atividades espirituais e pastorais, entre as quais se destacaram: a celebração solene da Eucaristia, confissões, procissão de velas e uma noite cultural dedicada aos talentos juvenis. O encontro contou com a presença de diversos sacerdotes, religiosas, do vigário-geral da Diocese e do Bispo diocesano, Sua Excelência Reverendíssima Dom João Nazaré, que presidiu à celebração conclusiva.

No encerramento, foi anunciado o local do próximo Cristo Rei: a Paróquia de Santa Ana, que acolherá a edição seguinte do encontro diocesano da juventude.