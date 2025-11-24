Juventude Católica da Huíla celebra solenidade de Cristo Rei no Dongo

Dom Gabriel Mbilingi encerrou visita pastoral a paróquia da Imaculada Conceição do Dongo, no novo município do Dongo na Arquidiocese do Lubango.

Na homilia da missa de encerramento e festa de Cristo Rei, o prelado disse que contemplar a cruz onde se manifesta o amor e a entrega de Jesus, significa assumir a mesma atitude que ele assumiu.

Dom Mbilingi apelou à conversão e mudança de comportamento, enfatizando que a comunidade cristã, e a sociedade em geral, deve rejeitar caminhos contrários às leis de Deus e disse ainda que o mal rouba a tranquilidade, o pecado rouba o sossego, encorajando os jovens a manterem viva a esperança e a afastarem-se do consumo abusivo de álcool e outras drogas.

O prelado dirigiu uma palavra às autoridades administrativas, exortando-as a trabalhar com responsabilidade pela resolução dos problemas das comunidades, recordando que a missão que exercem lhes foi confiada por Deus.

De salientar que a festa de Cristo Rei decorreu sob o lema “Com Cristo Rei, somos jovens peregrinos de esperança”.