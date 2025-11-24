Angolanos devem livrar-se de atitudes que comprometem o bem-estar social do país, alerta bispo de Caxito

A exortação, é do Bispo de Caxito Dom Maurício Camuto, na celebração deste Sábado na paróquia de Cristo Rei, onde manifestou preocupação com a postura de alguns cristãos que optam por condutas desviantes, praticando acções que não se ajustam com princípios religiosos.

Dom Camuto disse que a sociedade deve comprometer-se a seguir determinados espaços para melhorar o rumo, a vida da sociedade, melhorar a sociedade quer dizer melhorar a vida do cidadão e das famílias angolanas.

“ Nós precisamos reconhecer que não estamos, mesmo nós que recebemos o baptismo nem sempre estamos ou agimos bem, somos muitas piores do que aqueles que não vêm a igreja e não acreditam em Deus”.

Reportagem de Fernando Moniz