Núncio Apostólico testemunha novas consagrações religiosas na sua primeira deslocação à diocese de Caxito

Os fiéis da paróquia de Santa Ana Catedral da Diocese de Caxito, testemunharam os votos temporários e perpétuos de três religiosas da congregação das missionárias do Sagrado Coração Eucarístico Jesus Cristo Rei.

Durante a homilia da missa que presidiu, o Núncio Apostólico em Angola e São Tomé Dom kryspin Dubiel, exortou-as a deixarem se guiar por Deus buscando-o sempre por meio de orações.

“ Vocês entregam totalmente as vossas vidas e colocando-as no altar de Cristo no qual vão assinar o vosso compromisso, vão estar disponível para ele e para as suas mediações para proclamar o evangelho ao mundo em palavras e obras vivendo exclusivamente para sua glória.