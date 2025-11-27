Preocupado com futuro dos jovens angolanos, D. Jaca alerta que a violência não é o melhor caminho

O Bispo da Diocese de Benguela, Dom António Jaca desafiou a juventude a ser testemunha de Cristo e agente de paz, afirmando que “a violência não é o caminho” e acrescentando que muitos jovens se perdem porque escolhem caminhos que destroem a vida e ferem a sociedade.

Dom Jaca falava no último Domingo na Paróquia de São Francisco de Assis durante a Homilia da Missa de Solenidade de Cristo Rei do Universo, Patrono da Juventude Católica.

O Bispo de Benguela recorda que o jovem que encontra Cristo, torna-se numa nova criatura.