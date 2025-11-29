Promaica no Namibe com nova coordenadora

Promaica- promoção da mulher na igreja católica na Diocese do Namibe conta com nova coordenadora Diocesana.
A coordenadora cessante fez um balanço positivo, nos trabalhos feito anteriormente e pediu coesão nos regulamentos e estatutos da Promaica, eles estão bem claros e é preciso entende-la melhor, porque ela tem exigências muito forte, não seguindo vai se desarticula aquilo que é o propósito de Dom Óscar Lino Braga.
A nova coordenadora disse que em primeiro vai se organizar as mamas, sabendo que a direção cessante já deixou tudo organizado e nós só vamos dar sequencia, ser mais unidas para podermos colmatar algumas situações que acontecem nas nossas comunidades.
Reportagem de Geraldo Lopes
