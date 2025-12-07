Diocese de Cabinda celebrou profissão perpétua e temporária de irmãs da Associação das Filhas de Maria Imaculada

A Diocese de Cabinda viveu, um dos momentos mais significativos do seu calendário pastoral, com a celebração da Missa de Profissão Religiosa das irmãs da Associação das Filhas de Maria Imaculada.

A cerimónia, presidida por Sua Excelência Reverendíssima Dom Belmiro, Bispo de Cabinda, reuniu fiéis, familiares e membros da vida consagrada para testemunhar um passo decisivo na caminhada vocacional das religiosas.

Durante a celebração, realizaram a Profissão Perpétua as irmãs Cristina, Rosalie e Margarida Taty, que assumiram de forma definitiva o compromisso de consagração a Deus. A Missa contou ainda com a entrada nos Votos Temporários das noviças Jovita Ndumba Kimpioca e Regina de Pietrelcina Van Dúnem, reforçando o dinamismo vocacional da congregação na Diocese.

Na homilia, Dom Belmiro Chissengueti sublinhou a grandeza e a responsabilidade dos votos religiosos, lembrando que “a profissão perpétua não é apenas uma decisão pessoal, mas um dom para toda a Igreja, que se alegra ao ver jovens entregarem a vida totalmente ao serviço do Evangelho”. O prelado destacou que os votos de pobreza, castidade e obediência “são sinais de que Deus continua a chamar para uma vida de entrega radical, contrariando a lógica individualista do nosso tempo”.

Dirigindo-se às irmãs professas, o Bispo exortou-as à perseverança e fidelidade: “A entrega de hoje é para sempre; é um testemunho de que o amor de Cristo permanece e transforma. Caminhai com humildade, coragem e espírito de serviço.”