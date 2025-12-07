D. Lasarte exorta fiéis a serem “luz de salvação” e agentes de esperança na comunidade

O Bispo da Diocese de Lwena, Dom Martín Lasarte, realizou nesta Sexta-feira, 05 de Dezembro de 2025 uma visita pastoral a Capela São João Maria Vianney, presidiu a Santa Missa concelebrada pelo Administrador Paroquial de Nossa Senhora de La Salette, Pe. Lucas Alexandre, no Bairro Alto Campo, Província do Moxico.

Uma visita pastoral marcada pela solenidade do Advento, Dom Martín Lasarte proferiu uma homilia na Capela São João Maria Vianney, Paróquia Nossa Senhora de La Salette, focando intensamente na Esperança e no chamado à Santidade.

O bispo sublinhou que a comunidade, mesmo que não seja numerosa, é uma presença do Senhor que deve levar a palavra e a esperança aos irmãos.

A homilia baseou-se na promessa de transformação do Livro de Isaías, onde a terra estéril se tornará um jardim frondoso, simbolizando a necessidade de que o povo de Deus não seja “seco,” mas que dê “muitos frutos de santidade”.

Dom Martín Lasarte utilizou o Evangelho dos cegos curados para enfatizar o sentido espiritual dos milagres. Segundo o bispo, o milagre de dar a vista representa o chamado para que as pessoas consigam "enxergar o sentido profundo da vida" em Jesus Cristo.

O prelado concluiu com uma exortação direta: a comunidade deve ser um instrumento dessa esperança, sendo chamada a “abrir os olhos” dos vizinhos e a “ser luz das nações, a ser luz de salvação” no meio do povo.