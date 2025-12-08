Bispo de Cabinda manifesta pesar pelo falecimento da Ir. Anacleta

Dom Belmiro bispo da Diocese de Cabinda manifesta profundo pesar pelo falecimento da Irmã Anacleta de Jesus, da congregação Predilectas de Jesus, Filhas da Eucaristia que pereceu nesta Sexta-feira, vítima de doença no Saurimo, capital da província de Luanda Sul.

O Bispo disse que a Irma Anacleta faz parte da história da comunidade cristã do Espirito Santo e da história desta associação das Irmãs predilectas” segurou esta obra no momento verdadeiramente conturbado mas também decisivo pela força da sua fé, consegui agarrar e dar sentido não só restabelecendo as bases da formação, mas também partilhando com as outras comunidades, abrindo outras e sobretudo estando presente na dianteira para abertura missionária das Irmãs Predilectas de Jesus”.

A sua caminhada foi testemunho de amor, esperança e entrega silenciosa à missão da Igreja.

  

Reportagem de Luís Lazaro