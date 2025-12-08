Arquidiocese do Lubango conta com 21 novos diáconos

Arquidiocese do Lubango conta com 21 novos diáconos

Arcebispo Metropolita do Lubango, Dom Gabriel Mbilingi, presidiu uma missa neste segundo Sábado do advento na paróquia de Nossa Senhora de Fátima na Lalula, onde ordenou 21 novos diáconos, a mesma foi co-presidida por 89 presbíteros, do clero secular e regular a destacar o Vigário geral da Arquidiocese do Lubango Pe. Domingos Maurício Kapembe, o Vigário judicial da Arquidiocese do Lubango, Pe. Abraão Tyipa, irmãs religiosas, noviças e noviços e o Santo povo de Deus.

De lembrar que este é o maior número sempre que a Arquidiocese do Lubango já testemunhou.

Os 21 Diáconos ordenados são chamados de diáconos da esperança, por terem sidos ordenados, no ano do jubileu ordinário da igreja e no ano jubilar do pastor do Lubango.

Reportagem de Lucas Kaita