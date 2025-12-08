Bispo do Sumbe preocupado com a cultura da inveja

No encerramento da sua visita pastoral a sé catedral, paróquia Nossa Senhora da Conceição, que viveu a sua festa antecipada, Dom Firmino David na sua homilia alerta aos fiéis da Sé Catedral sobre os perigos da Inveja e da luta pelos Cargos de chefia.

“ Todo mundo quer ser chefe mesmo que não tem qualidade, mesmo que não sabe servir, cada um deve conhecer-se, conhecer as suas limitações e habilidades, por isso é que não existe compromisso nas nossas famílias, falta de responsabilidade”.

Dom Firmino que confirmou 55 fieis mostra-se preocupado com a cultura da inveja que reina nas terras do K.Sul, nunca quer que o outro cresça.

O prelado pediu para seguirem o exemplo da Sagrada Família de Nazaré para o alcance da santidade, as boas mães, pais, filhos, sacerdotes e governantes devem encontrar em Maria modelo.

Reportagem de Eliseu José