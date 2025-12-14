Dom Mbilingi confirma 88 fiéis na comunidade de Nossa Senhora de Fátima

O Arcebispo do Lubango, Dom Gabriel Mbilingi, realizou de 10 a 14 de Dezembro visita pastoral às comunidades da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima do Cuvango e da Missão Imaculada Conceição.

No âmbito desta visita, o prelado administrou o Sacramento da Confirmação a 88 fiéis, entre adolescentes, jovens e adultos, pertencentes ao sector da Kapapala, fortalecendo-os na fé e no compromisso cristão.

A Celebração Eucarística contou com a presença do Administrador Municipal de Galangue, Senhor Felismino Luciano Pedro, bem como de fiéis provenientes das diversas comunidades locais, que acolheram com alegria e espírito de comunhão a visita do pastor Metropolitano.

O prelado católico, cumpre uma intensa jornada de trabalho na região leste da Província da Huíla, tendo iniciado as actividades nesta quinta-feira, 11 de dezembro, na localidade do Colui, Município do Cuvango.

A visita visa reforçar a fé das comunidades, avaliar a vida pastoral e incentivar a participação activa dos fiéis na missão da Igreja.

Fonte: Jornal Borges