Bispo de Caxito apela juventude a ter uma posição firme diante daqueles que promovem ações egocêntricas

A juventude angolana deve assumir uma posição firme, com discernimento para separar o bem do mal, evitando abraçar práticas desviantes que comprometem o seu futuro, promovidos por pessoas que pensam apenas no seu bem. O apelo, é do Bispo de Caxito, que desencoraja comportamentos associados ao consumo abusivo de bebidas alcoólicas, na celebração do último Domingo na Paróquia de Santa Ana, Sé Catedral.

Reportagem de Fernando Moniz